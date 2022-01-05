Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü, Tunuslu Milletvekili'nin ev hapsine tepki gösterdi - Son Dakika

Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT), Tunus'taki Nahda Hareketinin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin ev hapsine alınmasına tepki gösterdi.

OMCT'nin Tunus ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2021'de polisin herhangi bir yasal yetki olmadan Bahiri'nin evine girerek gözaltına aldığı öne sürüldü.

Bahiri'nin gözaltında tutulduğu sürede avukatlarına ulaşamadığı ve gözaltı sebebine dair net açıklama yapılmadığının kaydedildiği açıklamada, "İddia edilen mahkeme celbi hukuki temellere dayanmadan, 40 sene önceki bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinden yola çıkarak tebliğ edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bahiri'nin ev hapsinin "keyfi" olduğu ve "İçişleri Bakanlığının hukuki süreci atlatmak için sürekli ev hapsi uygulamasına başvurduğu" vurgulandı ve Tunus yönetimine, Bahiri hakkındaki ev hapsi kararının bir an önce kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin de Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.