Üye Girişi
Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü, Tunuslu Milletvekili'nin ev hapsine tepki gösterdi - Son Dakika

Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü, Tunuslu Milletvekili'nin ev hapsine tepki gösterdi

05.01.2022 16:28
Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü, Tunuslu Milletvekili'nin ev hapsine tepki gösterdi

Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT), Tunus'taki Nahda Hareketinin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin ev hapsine alınmasına tepki gösterdi.

Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT), Tunus'taki Nahda Hareketinin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin ev hapsine alınmasına tepki gösterdi.

OMCT'nin Tunus ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2021'de polisin herhangi bir yasal yetki olmadan Bahiri'nin evine girerek gözaltına aldığı öne sürüldü.

Bahiri'nin gözaltında tutulduğu sürede avukatlarına ulaşamadığı ve gözaltı sebebine dair net açıklama yapılmadığının kaydedildiği açıklamada, "İddia edilen mahkeme celbi hukuki temellere dayanmadan, 40 sene önceki bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinden yola çıkarak tebliğ edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bahiri'nin ev hapsinin "keyfi" olduğu ve "İçişleri Bakanlığının hukuki süreci atlatmak için sürekli ev hapsi uygulamasına başvurduğu" vurgulandı ve Tunus yönetimine, Bahiri hakkındaki ev hapsi kararının bir an önce kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin de Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

YORUMLAR
500

Milletvekili, Gözaltı, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü, Tunuslu Milletvekili'nin ev hapsine tepki gösterdi - Son Dakika


Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi         
16:51
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:50 Tatile gittiği sanılan kadının cesedi 19 gün sonra evinde bulundu!
16:40 Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!
16:32 Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir
16:29 Son Dakika: Visca için KAP bildirimi yapan Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım
16:24 Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır
16:20 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı
16:07 5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 17:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü, Tunuslu Milletvekili'nin ev hapsine tepki gösterdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement