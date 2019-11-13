Son Dakika Haberleri: Dünya İyilik Günü: Dünyayı da Türkiye'yi de iyilik kurtaracak
Son Dakika Dünya Dünya İyilik Günü: Dünyayı da Türkiye'yi de iyilik kurtaracak - Son Dakika Dünya

Dünya İyilik Günü: Dünyayı da Türkiye'yi de iyilik kurtaracak

6 saat önce

13 Kasım Dünya İyilik Günü vesilesiyle Türkiye'de iyilik ve sosyal yardımlaşma projeleri mercek altında.

Dünya İyilik Günü: Dünyayı da Türkiye'yi de iyilik kurtaracak, System.String[]

İyiliğin hüküm sürdüğü bir dünya inşa etmek için "kozmoz çiçeği" sembolüyle her yıl 13 Kasım'da kutlanan Dünya İyilik Günü, Türkiye'de de iyilik ve sosyal yardımlaşma temelinden yükselen toplumsal projelerle yılın tümüne yayılıyor.


Anadolu'nun ücra köylerinde de İstanbul'un en turistik ilçesinde de görülen "Askıda Ekmek" tabelasıyla mahallelerde yardımlaşma kültürü pekişirken, internet üzerinden kurulan platformlarla bir kişinin ihtiyacını, onu hiç görmeden bir tuşla karşılayan kişilerin yarattığı dayanışma, iyilik kelimesinin içini somut şekilde dolduruyor.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:01 
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