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Dünya İyilik Günü'nde gençlerden örnek davranış

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi'nin gönüllü gençleri, 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde örnek bir davranışa imza attı.

Dünya İyilik Günü'nde gençlerden örnek davranış, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi'nin gönüllü gençleri, 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde örnek bir davranışa imza attı. BİZ'im gençler, Pazartürk'te alışveriş yapan yaşlı, engelli ve hamile Başakşehirlilerin çantalarını taşıyarak yardım etti.

HAMİLE VE ENGELLİLERE YARDIM

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen BİZ projesi, gençlerin toplumsal duyarlılığını artırmaya yönelik bir iyilik çalışmasının öncüsü oldu. Gönüllü gençler, Bahçeşehir'de bulunan Pazartürk pazar alanında alışveriş çantalarını taşımakta zorlanan ve yükü ağır olan gencinden yaşlısına, hamile ve engelli Başakşehirlilerin çantalarını taşıyarak bir iyilik hareketi başlattı.

Çantalarını taşımakta zorlanan emekli öğretmen Ayşe Akdağ'a gençlerin yardım etmesi üzerine, "Bizim gençlerimiz böyle olmalı, benim yetiştirdiğim evlatlar, sizleri yetiştiriyor. Böyle olaylara şahit oldukça gurur duyuyorum" diyerek gençleri takdir etti. Pazartürk'te alışveriş yapan Başakşehirlilere yardımcı olan gençler, "İnsanların elinden yükünü aldığımızda yüzlerinde oluşan tebessüm taşıdıklarımızı hafifletmeye yetti. Bizler, böyle anlamlı projelerde gönüllü olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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