Dünya İzcilik Günü'nde "Atatürk ve İzcilik" konulu sergi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya İzcilik Günü'nde 'Atatürk ve İzcilik' konulu sergi - Son Dakika

Dünya İzcilik Günü'nde "Atatürk ve İzcilik" konulu sergi

14 dakika önce

Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece Engelli Gökkuşağı İzci Kulübü işbirliğiyle hazırlanan 'Geçmişten Bu Güne Atatürk ile İzcilik Fotoğraf Sergisi' Dumlupınar salonunda açıldı.

Dünya İzcilik Günü'nde

Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece Engelli Gökkuşağı İzci Kulübü işbirliğiyle hazırlanan 'Geçmişten Bu Güne Atatürk ile İzcilik Fotoğraf Sergisi' Dumlupınar salonunda açıldı.


22 Şubat Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kapsamında farkındalık oluşturan etkinlikler hazırlayan Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü, anlamlı bir sergi açtı. Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Gülcan Tekdemir Demirkan, Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral, Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz, Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu ve Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü A. Hakan Durmaz'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide "Geçmişten Bu Güne Atatürk ve İzcilik" konulu fotoğraflar sergilendi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
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