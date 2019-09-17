Avrupa Jinekolojik Kanserler Birliği (ESGO) ve Avrupa Jinekolojik Kanserler Hasta Dernekleri Birliği (ENGAGe) 20 Eylül'ü Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü ilan edecek.

Pİ Kadın Kanserleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, ESGO-ENGAGe, aralarında Türkiye'nin de olduğu 22 ülkeden tüm kadınları geleceği değiştirmek ve jinekolojik kanserlerin olmadığı bir dünya için harekete geçmeye çağıracak.

Jinekolojik kanserlerle ilgili farkındalığı artırmak, rahim, rahim ağzı, yumurtalık, vajina ve vulva kanserleri gibi kadınları etkileyen başlıca kanser türlerine ilişkin risk faktörlerine, semptomlara, erken teşhis ve önleme stratejilerine dikkat çekmek amacıyla ilan edilecek Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü'nde 22 ülkede eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla, başta kadınlar olmak üzere herkesin, uluslararası "Farkındalık, Eylem, Umut ve Yaşam için Harekete Geç" kampanyasına katılarak harekete geçmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor.

20 Eylül'de, 22 ülkede "Kansere karşı oynuyoruz" sloganıyla sportif etkinlikler organize edilecek. Ayrıca kadınları etkileşime girmeye ve jinekolojik kanserler hakkında bilgi paylaşmaya sevk edecek bir uluslararası sosyal medya kampanyası düzenlenecek.

Gün dolayısıyla, jinekolojik kanserler üzerine küresel bir sohbet başlatmak için #WorldGODay etiketi altında ve Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü resmi internet sayfası www.worldgoday.org'da görseller ve mesajlar da paylaşılacak.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapılacak

Pİ Kadın Kanserleri Derneği de bu amaçla Türkiye'de sosyal medya üzerinden viral bir çalışma başlatarak, ünlü isimlerin ve jinekolog onkologların da katılımıyla, kadınlara ileteceği farkındalık mesajlarıyla herkesi bu harekete katılmaya davet ediyor.

Türkiye'de 25 binden fazla kadının, kadın kanserleriyle mücadele ettiğini belirten Pİ kadın kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, kuruldukları 2014'ten bu yana toplumda kadın kanserleri konusundaki farkındalık eksikliğinin giderilmesi ve maddi durumu yetersiz kadınların tedavi edilmesi amacıyla pek çok etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Karataş, 20 Eylül'de de tüm kadınları sosyal medya üzerinden #gofor ve #hareketegec hashtagleriyle, farkındalık mesajlarını iletmeye ve harekete geçmeye davet etti.