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Dünya Judo Şampiyonası

9 dakika önce

Dünya Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde mindere çıkan İrem Korkmaz ve Sinan Sandal rakiplerine yenilerek elendi.

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Dünya Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde mindere çıkan İrem Korkmaz ve Sinan Sandal rakiplerine yenilerek elendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden organizasyonun ikinci gününde kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz ilk turda İspanyol E. Lopez Sherrif ile karşılaştı. İrem, 3 ihtar ile rakibine mağlup oldu.

Erkekler 66 kiloda mücadele eden Sinan Sandal, ilk turda Demokratik Kongo'dan Rodrick Kuku'yu ipponla yendi. İkinci maçında Brezilyalı Daniel Cargnin ile çeyrek finale yükselme mücadelesi veren milli judocu, rakibine yenildi ve elendi.

Şampiyonada üçüncü gün maçlarında yarın erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, madalya mücadelesi verecek.

Japonya, Sandal, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:34 Kaynak: AA
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