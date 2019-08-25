Son Dakika Haberleri: Dünya Judo Şampiyonası başladı
Son Dakika Spor Haber

Dünya Judo Şampiyonası başladı

33 dakika önce

Dünya Judo Şampiyonası Japonya'da başladı.

Dünya Judo Şampiyonası başladı, System.String[]

Dünya Judo Şampiyonası Japonya'da başladı.

Başkent Tokyo'da gerçekleştirilen ve 1 Eylül Pazar günü sona erecek organizasyonda 148 ülkeden 839 judocu mücadele ediyor. Şampiyonada Türkiye'yi 3'ü kadın, 8 sporcu temsil ediyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde Türkiye, kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ve erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ile tatamide yer aldı.

İlk turu maç yapmadan geçen Gülkader Şentürk, ikinci turda Rumen Monica Ungureanu'ya yenildi ve elendi.

Mihraç Akkuş da ilk turu maç yapmadan geçti. Milli sporcu, ikinci turda 2016 Rio Olimpiyat Oyunları üçüncüsü ve son iki yılın dünya şampiyonu Japon Naohisa Takato'ya mağlup olarak organizasyona veda etti.

Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye adına erkekler 66 kiloda Sinan Sandal tatamiye çıkacak. Milli sporcu, ilk turda Demokratik Kongo'dan Rodrick Kuku ile karşılaşacak.

Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum
KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit İsmi başına dert olan Ersin Akbaş, başkasının yerine hapis yattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 11:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Judo Şampiyonası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]