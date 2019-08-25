Son Dakika Haberleri: Dünya judo şampiyonası japonya'da başladı
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Dünya judo şampiyonası japonya'da başladı

20 dakika önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen ve1 Eylül Pazar günü sona erecek Dünya Judo Şampiyonası'nda 148 ülkeden 839 judocu mücadele ediyor.

Dünya judo şampiyonası japonya'da başladı, System.String[]

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen ve1 Eylül Pazar günü sona erecek Dünya Judo Şampiyonası'nda 148 ülkeden 839 judocu mücadele ediyor.
148 ülkeden 330'u kadın 509'u erkek toplam 839 judokanın yer aldığı Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ve erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ile tatamide yer aldı.
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da Nikkon Budokan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda başladı. 148 ülkeden 330'u kadın 509'u erkek toplam 839 judokanın kürsü için vereceği büyük organizasyonun ilk gününde Türkiye; kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ve erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ile tatamide yer aldı.
48 kiloda Gülkader Şentürk ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Romen Monica Ungureanu ile karşılaşan Şentürk, rakibinden yenildi ve elendi.
Erkekler 60 kiloda ilk turu bay geçen Mihraç Akkuş, ikinci maçında Rio de Janerio Olimpiyat Oyunları üçüncüsü ve son iki yılın Dünya Şampiyonu Naohisa Takato karşısında yenildi.
Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde 66 kilodaki judokamız Sinan Sandal, tatamiye çıkacak. Sandal, ilk turda Demokratik Kongo'dan Rodrick Kuku ile karşılaşacak.



- İstanbul
Japonya, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:39 Kaynak: DHA
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