Son Dakika Haberleri: Dünya Judo Şampiyonası'na doğru
Son Dakika Spor Haber

Dünya Judo Şampiyonası'na doğru

55 dakika önce

A Milli Kadın ve Erkek Judo Takımları, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak.

Dünya Judo Şampiyonası'na doğru, System.String[]
A Milli Kadın ve Erkek Judo Takımları, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak.
Başkent Tokyo'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 3 kadın ve 5 erkek sporcu temsil edecek.
Şampiyona için hazırlıklarını Japonya'nın Şimonoseki kentinde sürdüren milliler, 23 Ağustos Cuma günü antrenmanları tamamlayıp, başkent Tokyo'ya geçecek.
Milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:
Kadınlar:
48 kilo: Gülkader Şentürk
52 kilo: İrem Korkmaz
+78 kilo: Kayra Sayit
Erkekler:
60 kilo: Mihraç Akkuş
66 kilo: Sinan Sandal
73 kilo: Bilal Çiloğlu
81 kilo: Vedat Albayrak
90 kilo: Mikail Özerler
Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Brezilyalı doktor, sıra dışı doğum yöntemiyle fenomen oldu
Oyuncu Önder Açıkbaş'dan tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler: Komedi kadının fıtratına uymuyor Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Selin'in organları, 6 çocuğa hayat oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:25:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Judo Şampiyonası'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]