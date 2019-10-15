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Dünya Kadın Çiftçiler Günü

4 dakika önce

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Giresunlu kadın çiftçiler yemekte bir araya geldi.

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15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Giresunlu kadın çiftçiler yemekte bir araya geldi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu işbirliğinde bir restoranda düzenlenen yemekte kadın çiftçilerin sorunları da dinlendi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların sadece tarlada veya arazide değil hayatın her alanında yer aldığını söyledi.

Bu durumdan gurur duyduklarını belirten Sarıfakıoğulları, şunları kaydetti:

"Çünkü yaşamın yarısında erkek varsa yarısında da kadın var, kadınlarımızın yükü erkeklere göre çok daha fazla, çünkü sizler aynı zamanda evin ana direğisiniz, annesiniz bir anne yüreği taşıyorsunuz, gerçekten onu taşımak o sorumluluğu devam ettirmek çok kolay değil. Evi yönetmek çok kolay değil, siz bunların hepsini başarıyla gerçekleştiriyorsunuz ve akabinde de iş yaşamında, tarımın içindesiniz. Bu nedenle sizlere ne kadar şükran duysak azdır diye düşünüyorum. Hepinizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, tüm kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, fındık tarımı başta olmak üzere üreten ve ev ekonomilerine katkı sunan kadın çiftçilerin her zaman başı tacı olduğunu vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Teknik Müşavir Yardımcısı Neşe Tezer ise TZOB olarak her zaman kadın çiftçilerin yanında oldukları belirterek, eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini, Giresunlu çiftçilerin sorun ve taleplerini yerinde dinlemek için bir haftadır, oda, çiftçi ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Teknik Müşaviri Bülent Uyanık, Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin ve kadın çiftçiler katıldı.

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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