Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarımın gelişmesinde kadınların rolünün büyük olduğunu belirten Şamiloğlu, Türkiye ekonomisi için en önemli kalemlerden birin tarım olduğunu vurguladı.

Şamiloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizde tarım alanında önemli bir yere sahip olan kadınlar, yaz kış demeden fedakarca üretim yaparak ekonomimize katkı sağlıyor. Ülkemizde tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü yine kadın çiftçilerimiz üstleniyor. Çalışkanlıkları, fedakarlıkları, maharetleriyle öne çıkan kadınlarımız hayatımızın her alanında olduğu gibi, Gürpınar ilçesinde de tarımda önemli bir yere sahipler. Hiçbir sorumluluktan kaçmayarak annelik içgüdüsü ve fedakarlığı ile hareket eden kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."