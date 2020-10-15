Dünya Kadın Çiftçiler Günü - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Doğru, mesajında, gelişmekte olan ülkelerde tarımsal işgücünün en önemli kaynağını kadınların oluşturduğunu belirtti.

Başkan Doğru, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlar oynamaktadırlar. Kadınlar tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde önemli bir konuma sahiptir. Başta Araban'ın verimli topraklarında ünü Türkiye sınırlarını aşan başta meşhur Araban sarımsağının ve onlarca tarım ürününün toprakla buluşması ve yetiştirilmesi sürecindeki alın teri akıtan fedakar ve cefakar Arabanlı kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, bereketli ve bol kazançlı nice yıllar diliyorum."