Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Dünya Kadın Girişimciler Günü" kapsamında kadınlara yönelik seminer düzenlendi.
Kahta Kadın Mesleki Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte NLK Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, katılımcılara dijitalleşme, etkili iletişim, e-ticaret, reklam ve pazarlama konularında eğitim verildi.
Kadınların önündeki engelleri aşmada mücadeleci bir kararlılık göstermelerini isteyen Kurt, kadınların yaşamın her alanında daha fazla rol almaları gerektiğini belirtti.
Gazeteci-Yazar Sabiha Doğan, Girişimci ve Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Dicle Atılmış ve NlkSoft Bayi Koordinatörü Esra Ayık tarafından katılımcılara seminer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dünya Kadın Girişimciler Günü - Son Dakika