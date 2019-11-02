Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, Mersin'de başladı
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Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, Mersin'de başladı

6 saat önce

Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, Mersin'de başladı, System.String[]

Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Toroslar Bocce Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin de aralarında olduğu 12 ülkeden 36 sporcu katıldı.

Sporcular, gün boyu süren elemelerde en iyi skoru elde edip, yarı finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir etkinliğin ev sahipliğini üstlendiklerini belirterek, "Eleme müsabakalarına Türkiye olarak 2 takımla katıldık. Organizasyon gayet iyi şekilde devam ediyor. İnşallah şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu organizasyonun ardından 6 Kasım'da Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'nın başlayacağını anımsatan Türkmen, 23 ülkeden 120 sporcunun katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, yarın yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:38 Kaynak: AA
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