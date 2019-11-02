Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, Mersin'de başladı

Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, eleme müsabakalarıyla başladı.

Toroslar Bocce Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin de aralarında olduğu 12 ülkeden 36 sporcu katıldı.

Sporcular, gün boyu süren elemelerde en iyi skoru elde edip, yarı finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir etkinliğin ev sahipliğini üstlendiklerini belirterek, "Eleme müsabakalarına Türkiye olarak 2 takımla katıldık. Organizasyon gayet iyi şekilde devam ediyor. İnşallah şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu organizasyonun ardından 6 Kasım'da Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'nın başlayacağını anımsatan Türkmen, 23 ülkeden 120 sporcunun katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, yarın yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.