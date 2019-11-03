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Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası tamamlandı

6 saat önce

Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu.

Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası tamamlandı, System.String[]

Mersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu.

Toroslar Bocce Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin de aralarında olduğu 12 ülkeden 36 sporcu katıldı.


Sporcular, organizasyonun ikinci gününde en iyi skoru elde edip, finale kalabilmek için kıyasıya yarıştı.

İnci Ece ve Buket Öztürk kardeşlerin temsil ettiği Türkiye, finalde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda ikinci sırayı Hırvatistan, üçüncülükleri ise Slovenya ve Arjantin paylaştı.

Türkmen: " 6-0 galip gelerek şampiyonluğa ulaştık"

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıta kotalarına göre en iyi takımların bu kupada bir araya geldiğini söyledi.

Organizasyona seri başı olarak katıldıklarını ifade eden Türkmen, ev sahibi olmanın avantajını da kullandıklarını dile getirdi.

Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'nın Mersin'de güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini aktaran Türkmen, "Hırvatistan karşısında net bir oyun oynadık ve 6-0 galip gelerek şampiyonluğa ulaştık. Bu bizi oldukça mutlu etti." diye konustu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise ilçede böyle büyük bir organizasyon düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Kazandığımız için de mutlu olduk. Bocceyi yaygınlaştırmak için çalışmalarımız var. Mersin'i, Toroslar'ı bocce merkezi haline getirme arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte 6 Kasım'da ise Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası başlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:18 Kaynak: AA
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