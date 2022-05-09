Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2) - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)

09.05.2022 21:14

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 54, 57 ve 70 kiloda toplam 12 müsabaka yapıldı.

Karşılaşmaların ardından 54 kiloda Dominik Cumhuriyeti'nden Estefani Almanzar de Leon, Bulgaristan'dan Stanimira Petrova tur atlayan isimler oldu.

57 kiloda milli sporcu Esra Özyol, Romanya'dan Claudia Nechita, Tayvan'dan Yu-Ting Lin ile İtalya'dan Irma Testa, adlarını ikinci tura yazdırdı.

70 kiloda ise ABD'den Morelle McCane, İrlanda'dan Lisa Edel O'Rourke ve Ermenistan'dan Ani Hovsepyan, Özbekistan'dan Khadichabonu Abdullaeva, Kazakistan'dan Valentina Khalzova ve Hindistan'dan Lovlina Borgohain son 16 sporcu arasına kaldı.

Şampiyonaya yarın saat 18.00'den itibaren 48 kilo müsabakalarıyla devam edilecek. Milli sporcu Ayşe Çağırır, Özbekistan'dan Marjona Savrieva ile karşılaşacak.

Organizasyonda maçlar salondan ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (1) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (1) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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