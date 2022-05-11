Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

11.05.2022 19:25

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki ilk tur maçında Dominikli rakibi Miguelina Hernandez Garcia'yı yenerek son 16 turuna yükselen milli sporcu Beyza Saraçoğlu, iki ve üçüncü rauntta elinden geleni yaparak...

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki ilk tur maçında Dominikli rakibi Miguelina Hernandez Garcia'yı yenerek son 16 turuna yükselen milli sporcu Beyza Saraçoğlu, iki ve üçüncü rauntta elinden geleni yaparak maçı kazandığını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 52 kilo ilk tur maçında ringe çıkan Beyza, 5-0 kazandığı müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Milli takım olarak şampiyonada büyük hedefleri olduğunu anlatan milli boksör, "Ev sahibi olmamıza rağmen biraz stres vardı. Ufak da olsa bir heyecan vardı. Antrenörlerim her zaman yanımızda. Çok güzel bir ortam var. Antrenör ekibimizin liderliğinde güzel başarılar elde etmeyi umuyoruz. Bizi destekleyen, bizim için dua eden herkese teşekkür ederiz. Büyük emekleri olan tüm antrenörlerime teşekkür ederim." diye konuştu.

Beyza Saraçoğlu, ailesinin tribünde olması nedeniyle heyecanlandığı için ilk rauntta etkili olamadığını belirterek, "İlk raunt umduğum gibi açılamadım. Sanırım tribünün verdiği bir heyecan vardı. Ailem burada. Babamın sesini duyduğum anda tüylerim diken diken oldu. Sonrasında köşeye geldiğimde antrenörlerim beni rahatlattı. İkinci ve üçüncü rauntta varımı yoğumu ortaya koydum ve aslında olması gereken boksumu yaptım." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit, milli sporcuların üçte 3 yaptığını anımsatarak, "İlk raundu 3-2 kaybettik ama arada Beyza ile konuştuk. Şampiyonadan 15 gün önce Garcia ile maç yapmıştık. Güçlü ve sert bir rakipti. Çok şükür maçı çevirmeyi başardık. Beyza'nın da ilk maçı olması nedeniyle biraz da heyecan vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


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