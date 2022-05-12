Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli

12.05.2022 21:39

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kilo son 32 turunda İtalyan rakibi Angela Carini'yi yenerek adını bir üst tura yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kilo son 32 turunda İtalyan rakibi Angela Carini'yi yenerek adını bir üst tura yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 66 kilo ilk tur maçında İtalyan Angela Carini'yi yenen Busenaz, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk maçın her zaman turnuvanın en zor maçı olduğunu belirten Busenaz, "Organizasyonun ülkemizde olması üzerimizde ayrı bir yük. Rakibimiz sakatlandı. Bırakmak zorunda kaldı, çok sevinemedim açıkçası. Dişe diş rakiplerle savaşmayı daha çok seviyorum. Yenmesi daha çok hoşuma gidiyor. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum kendisine. O da yurt dışında sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. İlerleyen zamanlarda adımızı finale yazdırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kendisini destekleyen kalabalığı ringe çıkınca fark ettiğini dile getiren Busenaz, "Maçtan önce kimseyle konuşmam, ringe çıkarken kimlerin geldiğini gördüm. Baktım herkes gelmiş Trabzon'dan ülkemizin dört bir yanından gelenler var. Çıkarken 'elinden geleni yapman lazım, bu insanlar senin için burada' dedim. Maç zordu tam performansımı sergileyemedim ama çıkışa geçeceğiz inşallah. Hedef her zaman şampiyonluk. Bir sonraki rakibimin ismine bile bakmadım. Sadece Amerikalı olduğunu biliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Cahit Süme: "Türk halkının dualarını bekliyoruz"

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, 4. kez dünya şampiyonu olacaklarını ifade etti.

Rakiplerinin talihsiz bir sakatlık yaşadığını anlatan Süme, şunları kaydetti:

"Maça çok iyi başlamadık. Genelde Buse böyle şampiyonalara iyi başlamıyor ama sonunu iyi getiriyor. Ne kadar tecrübeli olursa olsun seyircimizin tezahüratları onu heyecanlandırdı. Kendi evinde oynaması insana ayrı bir heyecan katıyor. Kendi evimizde dünya şampiyonluğunu yaşamak istiyoruz. 4. dünya şampiyonluğunu kazanıp ülkemizde İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Türk halkının dualarını bekliyoruz. Amerikalı boksör olimpiyatta oynayan boksör değil yeni bir boksör getirmişler ama sonuçta Amerika. Amerika boksta söz sahibi bir ülke. Güçlü bir boksör ama Busenaz istediği zaman yenemeyeceği bir boksör yok."

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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