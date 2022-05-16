Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

16.05.2022 16:32

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalyayı garantileyen milli boksör Ayşe Çağırır, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalyayı garantileyen milli boksör Ayşe Çağırır, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde çeyrek final müsabakasında İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yenerek yarı finale çıkan Ayşe Çağırır, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bugün çeyrek final maçlarına çıkan diğer 7 milli sporcuya çağrıda bulunan Ayşe, "Çok mutluyum. İlk madalyayı ben getirdim. Geride 7 arkadaşım var. Onlara da ben büyük bir moral oldum. Onlardan da madalya bekliyorum. Onlara 'Ben sizin için aldım. Sıra sizde.' demek istiyorum." diye konuştu.

Yarı finali geçmesi durumunda final maçını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geldiğini aktaran milli boksör, "Rahattım ama stres de vardı. Çok kritik bir maçtı. Şu anda burada en iyiler yarışıyor. Bu kadar beklemiyordum ama rahat oynadım. Bu rahatlığım köşemle de alakalı. Hocalarımın sayesinde başardım. Şu anlık bronz madalyayı garantiledim ama hedefim şampiyonluk. Adım adım ilerleyeceğiz. Finalim 19 Mayıs'a denk geliyor. Gençlik ve Spor Bayramı'nda inşallah İstiklal Marşı'nı okutturacağım, o sevinci ve mutluluğu herkese yaşatacağım. Beni destekleyen, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan da bugün çeyrek finalde 7 milli sporcunun daha ringe çıkacağını belirterek, "Ayşe'nin madalyayı garantilemesi bizi sevince boğdu. Ayşe'nin galibiyetiyle diğer sporcularımız da motive oldu. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Büyük kızlarımızla madalya alacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz takım halinde dünya şampiyonu olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

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Kaynak: AA

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