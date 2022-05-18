Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

18.05.2022 15:32

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda finale çıkan milli boksör Ayşe Çağırır, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" dedi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda finale çıkan milli boksör Ayşe Çağırır, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" dedi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan Ayşe Çağırır, yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i yendiği maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sakin bir maç çıkardığını belirten milli boksör, "Çok iyi odaklanmıştım. Amacım ringde Ayşe Çağırır'ı değil ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etmek. Bizi seven, destekleyen, dua eden ve buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınki maçımda altın madalya alıp, bayrağımı göndere çektirerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Sıkletinden dolayı ringe ilk kendisinin çıktığını hatırlatan Ayşe, "Ringe ilk çıktığım için bir baskı vardı. Benim maçı almam, tüm takım arkadaşlarımı motive ediyor. Bugün 7'de 7 yapacağız. Türkiye'nin ve Türk kadının gücünü ringde göstereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan, bugün yarı finalde 7 milli sporcunun mücadele ettiğini belirterek, "İlk yarı final maçımızı aldık. Ayşe Çağırır, diğer millilerimizin yolunu açtı ve motivasyon sağladı. İnşallah diğer milli sporcularımız da aynı sevinci yaşatacak." diye konuştu.

Ayşe'nin daha önce çeyrek finallerde elendiğini aktaran Daştan, "Ayşe kendini yeni buldu. Yıllardır çeyrek finale gelip kaybettiği anlar oldu. Artık bundan sonra önü açıldı. Hedefimiz şampiyonluk. Ekip halinde bir aile ortamı içinde bu işi başardık. Bundan sonra daha güzel madalyalar ülkemize kazandıracağız. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


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