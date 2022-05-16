Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Busenaz Sürmeneli - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Busenaz Sürmeneli

16.05.2022 21:25

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan olimpiyat ve son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalyaya bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda yarı finale çıkan olimpiyat ve son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalyaya bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde çeyrek finalde Özbek Navbakhor Khamidova'yı mağlup eden Busenaz, karşılaşma sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2019'daki Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğu korumak istediğini aktaran milli boksör, "Şampiyonadaki 5 maçımdan 3'ü bitti. Yarısından çoğu gitti. İnşallah finale emin adımlarla gidiyoruz. İstiklal Marşı'mızı burada bağıra bağıra, ağlaya ağlaya söylemek istiyoruz. İnşallah adımızı efsaneler arasına yazdırma yolunda gitmek istiyorum. Şampiyonluğumu korumak istiyorum." diye konuştu.

Şampiyonada yaptığı 3 maçın da tamamlanmadığının hatırlatılması üzerine Busenaz Sürmeneli, "Nasip. İnşallah hiçbir maçım tamamlanmaz." ifadelerini kullandı.

Busenaz, maç içinde rakibi ve hakemle diyaloglarının kendisini ateşlediğini belirterek, "Karadeniz kızıyım. Biraz hırçın ve deliyim. Ringde agresifliği seviyorum, seyirciyle coşuyorum. Her zaman da böyle olacak. Bu hırçınlığımı kaybedene kadar bu ringde olacağım." değerlendirmesini yaptı.

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme de "Biz istedikten sonra ringde yapamayacağımız yok. Altyapımız çok kuvvetli, tecrübeliyiz, güçlüyüz, cesaretliyiz. Ringde her şeyi düşünüp konuşuyoruz. Pozitif yanımız da seyircimizin önünde oynamak. Onların önünde seyir zevki anlamında biraz daha dikenli oynuyoruz. Rakipleri sokuyoruz. Her şey seyircilerin zevk alması için." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Busenaz Sürmeneli
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Busenaz Sürmeneli

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı... Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı... Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Busenaz Sürmeneli, Türkiye, Milli, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Busenaz Sürmeneli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Busenaz Sürmeneli - Son Dakika
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