Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Hatice Akbaş - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Hatice Akbaş

16.05.2022 21:42

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda yarı finale çıkarak bronz madalyayı garantileyen Hatice Akbaş, kilosunun en iyi sporcusunu yendiğini söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda yarı finale çıkarak bronz madalyayı garantileyen Hatice Akbaş, kilosunun en iyi sporcusunu yendiğini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde çeyrek final maçında Bulgar Stanimira Petrova ile karşılaşan milli boksör, mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı bir maç yaptığını aktaran Hatice, "Çeyrek final müsabakasıydı ve dereceye girmem için çok önemliydi." diye konuştu.

Petrova'nın sıkletinin en iyi sporcusu olduğunu dile getiren Hatice Akbaş, "Üstün bir performansla kazandım. Çok mutluyum. İnşallah buradan altın madalya alacağım. Kilomun en iyi sporcusunu dövdüm. Daha güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Hatice Akbaş
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Hatice Akbaş
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Hatice Akbaş
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Hatice Akbaş

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Başakşehir, gençlik, Türkiye, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Hatice Akbaş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Hatice Akbaş - Son Dakika
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