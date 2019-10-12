Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova...
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi. - İSTANBUL
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