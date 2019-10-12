Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova...
Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova...

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova...

1 saat önce

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova..., System.String[]

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi. - İSTANBUL

Busenaz Sürmeneli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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