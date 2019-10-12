Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi
1 saat önce
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi.
(İHA)
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