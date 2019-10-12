Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi
Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi

1 saat önce

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi, System.String[]

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi.

(İHA)

Elif Güneri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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