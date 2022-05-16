Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Şennur Demir - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkarak bronz madalyayı garantileyen milli boksör Şennur Demir, Türk halkını 18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yarı final maçlarına davet etti.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde çeyrek finalde Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro ile karşılaşan Şennur Demir, müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nakavtla kazandığı maçta iyi bir performans gösterdiğini aktaran milli boksör, "Biraz tedirgin çıktık çünkü artık madalya maçımızdı. Bu seviyede zayıf rakip yok. Seyircimizin desteği, inanarak çıkmamız ve aylarca süren çalışmalarımız, bize sonucu verdi. Takımıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum. İnanarak çalıştık ve madalyanın rengini ilerleyen günlerde belirleyeceğiz." diye konuştu.

Türk Milli Takımı'nın 12 sıkletin 7'sinde madalyayı garantilediğini hatırlatan Şennur, "Takım arkadaşlarımdan kazananlar da elenenler de çok iyi çalıştı. Ringde sonuna kadar mücadele ettiler ve terlerini son damlasına kadar akıttılar. Hepsini kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Türk milletini de tribünlere davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şennur Demir, tribünden ücretsiz izlenebilen maçlara vatandaşları davet ederek, "Sayın Türkiye halkı biz sizin evladınızız. Ay-yıldızlı formayı temsil ediyoruz, milli takım sporcusuyuz. Yedi yarı final maçımız var. Finale çıkmak için mücadele vereceğiz. Bu zaferlerde sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Sizi tribünlere davul ve zurnalarla bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Milli duygularım çok fazla. Türk halkının da milli duygularının fazla olduğuna inanıyorum. Mutlaka bizi desteklemeye gelecekler." çağrısını yaptı.