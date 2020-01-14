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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası Elemeleri
6 saat önce
Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin ikinci gününde Güney Kore'ye mağlup olurken, Meksika'yı yendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:12 Kaynak: AA
Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin ikinci gününde Güney Kore'ye mağlup olurken, Meksika'yı yendi.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerde milli takım Güney Kore ve Meksika ile karşılaştı.
İlk maçında Güney Kore'ye 7-6 yenilen ay-yıldızlı takım, Meksika'yı ise 10-2 mağlup ederek elemelerdeki ikinci galibiyetini elde etti.
Kadın Milli Takımı, yarın elemelerde İtalya ile karşılaşacak.
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