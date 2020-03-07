Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Seçer, mesajında 8 Mart'ın toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için taleplerin dile getirildiği mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirtti.

Kadınların halen hak ettikleri yerin çok gerisinde olduğunu ifade eden Seçer, şunları kaydetti:

"Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, hayatı paylaştığımız kadınlarımıza karşı üzerimize düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz. Kadınların toplumsal hayat içinde istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra desteklediğimiz kadın kooperatifiyle çok sayıda kadınımız doğrudan üretime katılmaktadır. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, toplumsal eşitliğin tam anlamıyla hayata geçtiği, hepimiz için huzurlu ve mutlu bir dünya diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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