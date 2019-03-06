Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Günü Çorlu'da Etkinliklerle Kutlanacak

Dünya Kadınlar Günü Çorlu'da Etkinliklerle Kutlanacak

50 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Dünya Kadınlar Günü Çorlu'da Etkinliklerle Kutlanacak, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Çorlu Belediyesi ve Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlikler saat 8 Mart Cuma günü saat 12.00'de Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başlayacak. Törenin ardından Atatürk Meydanı'nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Etkinlikler saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda folklor gösterileri ile devam edecek.

Etkinlikler kapsamında Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin iz bırakan projelerinden olan Hanımeli Günleri, 8 Mart günü Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Üç gün sürecek Hanımeli Günleri kapsamında açılacak stantlarda kadınlar el emeklerinin satışlarını gerçekleştirecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca ücretsiz kadın tiyatrosu sahnelenecek. 14.00 ve 20.00 saatlerinde iki seans şeklinde sahnelenecek tiyatro oyunu Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Çorlu'ya yakışır, özel bir program hazırladığını ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, üreten, özgüveni yüksek, güçlü kadınların kenti Çorlu'da Dünya Kadınlar Günü'nün apayrı bir yeri olduğunu belirterek tüm kadınları ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:49 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadınlar Günü'ne Özel Saati 1 Liradan Kiralık Araç Son Dakika! KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası

AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Günü Çorlu'da Etkinliklerle Kutlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]