Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Günü Esas 17 Burda' da Kutlanıyor

Dünya Kadınlar Günü Esas 17 Burda' da Kutlanıyor

2 saat önce

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" nü keyifli etkinliklerle kutluyorÇanakkale'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 17 Burda AVM, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü"...

Dünya Kadınlar Günü Esas 17 Burda' da Kutlanıyor, System.String[]
Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" nü keyifli etkinliklerle kutluyor

Çanakkale'nin eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 17 Burda AVM, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" nde ziyaretçilerini sağlık, güzellik ve sanat dolu etkinliklerle karşılıyor.

Uzm. Estetisyen Seyran Duman Bıyıklı saat 14: 00' te 'Günlük Kişisel Bakım Söyleşisi' nde ziyaretçiler ile kişisel bakım önerilerini paylaşırken, Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetisyeni Özlem Kayışoğlu saat: 15: 00'te 'Sağlıklı Beslenme Söyleşisi' nde sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayacak. Çini sanatçısı Gamze Yüksel ile 16: 00-20: 00 saatleri arasında düzenlenecek çini atölyesi etkinliğinde ise ziyaretçiler, çini sanatının büyülü dünyasını deneyimleme imkanı bulacak.

Kadın ziyaretçilerine saksılı çuha çiçeği hediye edecek olan Esas 17 Burda AVM "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliklerine tüm Çanakkalelileri davet ediyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

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