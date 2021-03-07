Dünya Kadınlar Günü Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

Dünya Kadınlar Günü Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

07.03.2021 09:56
Dünya Kadınlar Günü Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak, System.String[]

Kartal Belediyesi; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği ve tüm gün sürecek çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği ve tüm gün sürecek çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

08 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşecek kutlamalar kapsamındaki ilk etkinlik, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda sanatçı Filiz Nas'ın "kadın" temalı eserlerinden oluşan resim sergisinin açılışı ile başlayacak. Saat 12.00'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan "Denge" adlı resim sergisinin geliri, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlanacak.

Kadınlar Günü'ne özel renkli görüntülere ev sahipliği yapacak olan Ankara Caddesi (Bankalar Caddesi)'nde ise 12.00-18.00 saatleri arasında canlı heykeller ve canlı müzik eşliğinde Kartallı kadınlara karanfil dağıtımı gerçekleştirilecek.

Aynı gün Kartal Sanat Sokağı (İstasyon Caddesi) bir başka kutlama programı ile Kartallı vatandaşları ağırlayacak. "Kadın'ım" isimli 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' karikatür sergisi 16.00-19.00 saatleri arasında meraklılarını bekliyor olacak.

Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin finali ise 2015'ten bu yana başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Kartal Belediyesi Kadınlar Orkestrası'nın muhteşem konseri ile yapılacak. Saat 21.00'da Kartal Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından online olarak yayınlanacak konserde vatandaşlar, koronun birbirinden zengin repertuvarını dinleme şansı elde edecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kadın hakları mücadelesinin sembolü olan bu özel günde, pandemi koşullarını da göz önüne alarak sanat ile farkındalık oluşturmak istedik. Canlı heykellerimiz ve canlı müzik eşliğinde, sergilerimiz ve finalde Kadınlar Orkestrası'nın konseri ile bu özel güne dikkat çekerken arkadaşlarımız da komşularımıza karanfil takdim edecek. Burada bizimle birlikte olan ve etkinliğimizde emeği olan sanatçı ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm komşularımızı 8 Mart günü gerçekleştirilecek olan belediyemizin etkinliklerine davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Dünya Kadınlar Günü, Kartal Belediyesi, Pazartesi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Günü Kartal'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika


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