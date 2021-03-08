Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret

08.03.2021 22:46

Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret Çanakkale şehitliğinden getirdikleri toprağı Eren Bülbül'ün kabrine bıraktılar Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'den kadınlara şiddet uygulanmaması çağrısı Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul'un...

Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret

Çanakkale şehitliğinden getirdikleri toprağı Eren Bülbül'ün kabrine bıraktılar

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'den kadınlara şiddet uygulanmaması çağrısı

TRABZON - Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul'un Silivri ilçesinden gelen Tokat 15'li Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş, Silivri Belediye Meclis Üyesi Orhan Çalışkan ve beraberindekiler Eren Bülbül'ün Trabzon'un Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret ederek anne Ayşe Bülbül'ün Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 10 Ağustos 2018 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül'ün ilçenin Köprüyanı mahallesindeki evinin yanındaki mezarını ziyaret eden heyet, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak Çanakkale şehitliğinden getirdikleri toprağı Eren Bülbül'ün kabrine bıraktı.

Burada bir konuşma yapan Silivri Belediye Meclis Üyesi Orhan Çalışkan, tüm kadınların kadınlar gününü kutlayarak "Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesile ile aziz şehidimiz Eren Bülbül'ün kıymetli annesi Ayşe annemizi Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ziyarete geldik. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim için Eren'ler, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler şehit olur ama binilerce Erenlerimiz, Ömer Halis Demirlerimiz, Fethi Sekinlerimiz olmak için gönüllü neferlerimiz her daim olacaktır. Allah hepsinden razı olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çanakkale şehitliğinden toprak getirdik. Şehit toprağını şehidimiz Eren Bülbül için getirdik. Şehitler toprakla birleştirildi" dedi.

Tokat 15'li Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş de bugün özel bir gün olduğunu kaydederek, "Bugün özel bir gün. Ayşe ninemizin yanına geldik. Eren Bülbül'ün 'hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı' 15'li de bizim, Eren'de bizim. Ayşe anamızın elini öpmeye geldik. Şehitlerimize vefa borcumuz var, şehitlerimiz olmazsa biz olmazdık. Bu vatan şehitsiz olmuyor. Ayşe nine, ne mutlu sana bin tane Eren Bülbül'ün var. Senin oğlun bir kahraman" diye konuştu.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de bu özel günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür ederek, "Allan sizden razı olsun. Ben bir şehit annesi olarak gururluyum. Tüm şehit annelerin ellerinden öpüyorum. Bugün dünya kadınlar günü. İkisi bir oldu çok güzel oldu. Bizleri unutmayanlardan Allah razı olsun. Eren'in annesi olduğum için çok gururluyum. Yavrumu unutmayanlardan Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kadına yapılan şiddeti eleştiren Bülbül, "Kadınlardan ne istiyorlar. Şiddete son desinler. Kadınlara dokunmasınlar kadınlar ne istiyorlar. Ben şiddete karşıyım. Televizyonlarda görüyorum üzülüyorum. Bunun artık sonu olsun. Tüm erkeklerden rica ediyorum kadınlara şiddet uygulamayın. Bir şehit annesi olarak sesimi duysunlar. Lütfen annelere bir şey yapmasınlar" diye konuştu.

Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret
Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret
Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret
Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret

Kadınlar Günü, Eren Bülbül, Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler
Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi         
16:59
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu         
16:48
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:17:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Kadınlar Günü'nde 15'liler Derneğinden Eren Bülbül'ün annesine anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei