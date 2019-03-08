Dünya Kadınlar Günü'nde Başörtülü Kadınlara Irkçı Müdahale
54 dakika önce
Fransa'da Beziers Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte stant açmak isteyen başörtülü kadınlara ırkçı müdahalede bulundu.
Fransa
'da Beziers Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte stant açmak isteyen başörtülü kadınlara ırkçı müdahalede bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte başörtülü kadınların stant açmasının yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, etkinlikte başörtülü kadınların yer almasının kabul edilemez ve Fransa'nın değerlerine aykırı olduğu savunuldu.
Irkçılık ve İslamofobi Gözlemevi'nden (ORIW) yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kararına tepki gösterildi.
Açıklamada, Fransız medyası ve toplumunda belirtilenin aksine Müslüman kadınların başörtüsünü kendi özgür iradesiyle taktığı vurgulandı.
Ülkede yaşayan Fransızlar, bu skandal ve insan özgürlüğüne aykırı kararı onaylamadıklarını göstermeye davet edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:25 Kaynak: AA
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