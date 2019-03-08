Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Günü'nde Başörtülü Kadınlara Irkçı Müdahale

Dünya Kadınlar Günü'nde Başörtülü Kadınlara Irkçı Müdahale

54 dakika önce

Fransa'da Beziers Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte stant açmak isteyen başörtülü kadınlara ırkçı müdahalede bulundu.

Dünya Kadınlar Günü'nde Başörtülü Kadınlara Irkçı Müdahale, System.String[]
Fransa'da Beziers Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte stant açmak isteyen başörtülü kadınlara ırkçı müdahalede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte başörtülü kadınların stant açmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, etkinlikte başörtülü kadınların yer almasının kabul edilemez ve Fransa'nın değerlerine aykırı olduğu savunuldu.

Irkçılık ve İslamofobi Gözlemevi'nden (ORIW) yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, Fransız medyası ve toplumunda belirtilenin aksine Müslüman kadınların başörtüsünü kendi özgür iradesiyle taktığı vurgulandı.

Ülkede yaşayan Fransızlar, bu skandal ve insan özgürlüğüne aykırı kararı onaylamadıklarını göstermeye davet edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:25 Kaynak: AA

Fransa, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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