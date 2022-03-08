Dünya Kadınlar Günü'nde "Doğu Türkistanlı kadınlar için destek" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kadınlar Günü'nde "Doğu Türkistanlı kadınlar için destek" çağrısı

08.03.2022 15:59
Dünya Kadınlar Günü'nde "Doğu Türkistanlı kadınlar için destek" çağrısı

Edirne ve Kırklareli'nde Doğu Türkistan'daki kadınların yaşadıkları zulme dikkat çekmek için etkinlikler düzenlendi.

Edirne ve Kırklareli'nde Doğu Türkistan'daki kadınların yaşadıkları zulme dikkat çekmek için etkinlikler düzenlendi.

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığınca Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Doğu Türkistanlılara yönelik asimilasyon politikası protesto edildi.

Basın açıklamasını okuyan İl Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Akalın Balcı, Çin'in Doğu Türkistan'ı hakimiyeti altına aldığı tarihten bu yan etnik temizlik ve asimilasyon politikası uyguladığını belirtti.

Çin'in yakın zamana kadar sakladığı tüm ihlalleri artık gizleyemediğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistanlı, Uygur ve diğer etnik kökenli kadınların yaşadığı zulmü durdurmak ve Çin yönetiminin işlemiş olduğu bu suçlara dikkat çekmek için tüm dünya kadınlarını dini, ırkı, dili ne olursa olsun ayağa kalkmaya ve dikkat çekmeye davet ediyoruz.

Bu duruş öncelikle sistematik suç yerleri olan hukuksuz, insanlık dışı 'Çin Toplama Kampları'nın kapatılması, Çin tarafından Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik suçların önlenmesi ve kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısıdır. Biz İYİ Parti olarak her fırsatta bu çağrıyı zulüm sona erene kadar duyurmaya devem edeceğiz."

Açıklamaya İl Başkanı Ekrem Demir ve partililer de destek verdi.

Edirne'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyesi bir grup kadın da dernek binasında basın açıklaması yaptı.

İHH Edirne İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Aycan Akkaynak, ele geçirilen Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve en başta insanlığı gasp eden işgali kınadıklarını belirtti.

Kadınların, Doğu Türkistan'da olduğu gibi savaşların en çok kaybeden cephesi olduğunu ifade eden Akkaynak, şunları kaydetti:

" Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Mısır'da çatışma ortasında kalan kadınların uluslararası sözleşmelerdeki haklarını en güçlü puntolarla yazıp altını çizerek ihlal edildiğine dikkat çekmek ve bu ihlallerin son bulması için kanunların icra edilmesi gerekliliğini ortaya koymak üzere harekete geçildi. Bu hareket Doğu Türkistanlı kadınların Çin'in işgal süreciyle birlikte gelen sistematik ihlallerinin korkunç bir seviyeye ulaştığını dünyaya duyurmak, atılamayan çığlıklar adına başlatılmıştır. Başlarda Çin Komünist Partisi yönetiminin tamamen kapalı tutup saklamaya çalıştığı bu ihlaller kamp şahitlerinin ve gerçekliği ispatlanan raporların, işkencenin ve sistematik soykırımın boyutlarını dünyanın gözü önüne sermiştir. Sadece kadınlara yönelik ihlaller, tüm insanlık vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır."

Kırklareli

Kırklareli'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlara karşı işlenen zulmün son bulması çağrısında bulundu.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan grup "Mavi yürüyüş" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Gülçin Karaduman, Doğu Türkistan'da etnik ve dini gerekçelerle yapılan ihlallerin uluslararası hukuka göre soykırım olduğunu söyledi.

Bu zulmün sona erdirilmesi gerektiğini ifade eden Karaduman, tüm kadınları dayanışmaya davet etti.

Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistanlı kadınlar için destek çağrısı
Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistanlı kadınlar için destek çağrısı
Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistanlı kadınlar için destek çağrısı

YORUMLAR
500
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı 'kadınların günü'nü AA fotoğraflarıyla kutladı Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı 'kadınların günü'nü AA fotoğraflarıyla kutladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Kadınlar Günü, Doğu Türkistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Günü'nde 'Doğu Türkistanlı kadınlar için destek' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:28:14. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Günü'nde "Doğu Türkistanlı kadınlar için destek" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement