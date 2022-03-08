Dünya Kadınlar Günü'nde "Doğu Türkistanlı kadınlar için destek" çağrısı - Son Dakika

Edirne ve Kırklareli'nde Doğu Türkistan'daki kadınların yaşadıkları zulme dikkat çekmek için etkinlikler düzenlendi.

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığınca Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Doğu Türkistanlılara yönelik asimilasyon politikası protesto edildi.

Basın açıklamasını okuyan İl Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Akalın Balcı, Çin'in Doğu Türkistan'ı hakimiyeti altına aldığı tarihten bu yan etnik temizlik ve asimilasyon politikası uyguladığını belirtti.

Çin'in yakın zamana kadar sakladığı tüm ihlalleri artık gizleyemediğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistanlı, Uygur ve diğer etnik kökenli kadınların yaşadığı zulmü durdurmak ve Çin yönetiminin işlemiş olduğu bu suçlara dikkat çekmek için tüm dünya kadınlarını dini, ırkı, dili ne olursa olsun ayağa kalkmaya ve dikkat çekmeye davet ediyoruz.

Bu duruş öncelikle sistematik suç yerleri olan hukuksuz, insanlık dışı 'Çin Toplama Kampları'nın kapatılması, Çin tarafından Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik suçların önlenmesi ve kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısıdır. Biz İYİ Parti olarak her fırsatta bu çağrıyı zulüm sona erene kadar duyurmaya devem edeceğiz."

Açıklamaya İl Başkanı Ekrem Demir ve partililer de destek verdi.

Edirne'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyesi bir grup kadın da dernek binasında basın açıklaması yaptı.

İHH Edirne İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Aycan Akkaynak, ele geçirilen Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve en başta insanlığı gasp eden işgali kınadıklarını belirtti.

Kadınların, Doğu Türkistan'da olduğu gibi savaşların en çok kaybeden cephesi olduğunu ifade eden Akkaynak, şunları kaydetti:

" Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Mısır'da çatışma ortasında kalan kadınların uluslararası sözleşmelerdeki haklarını en güçlü puntolarla yazıp altını çizerek ihlal edildiğine dikkat çekmek ve bu ihlallerin son bulması için kanunların icra edilmesi gerekliliğini ortaya koymak üzere harekete geçildi. Bu hareket Doğu Türkistanlı kadınların Çin'in işgal süreciyle birlikte gelen sistematik ihlallerinin korkunç bir seviyeye ulaştığını dünyaya duyurmak, atılamayan çığlıklar adına başlatılmıştır. Başlarda Çin Komünist Partisi yönetiminin tamamen kapalı tutup saklamaya çalıştığı bu ihlaller kamp şahitlerinin ve gerçekliği ispatlanan raporların, işkencenin ve sistematik soykırımın boyutlarını dünyanın gözü önüne sermiştir. Sadece kadınlara yönelik ihlaller, tüm insanlık vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır."

Kırklareli

Kırklareli'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlara karşı işlenen zulmün son bulması çağrısında bulundu.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan grup "Mavi yürüyüş" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Gülçin Karaduman, Doğu Türkistan'da etnik ve dini gerekçelerle yapılan ihlallerin uluslararası hukuka göre soykırım olduğunu söyledi.

Bu zulmün sona erdirilmesi gerektiğini ifade eden Karaduman, tüm kadınları dayanışmaya davet etti.