Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Kooperatifi" açıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kurulan "Aizanoi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na başvuru yapılıp ve sözleşme imzalanan Aizanoi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi için tahsis edilen binanın açılışına Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Belediye Başkanı Halil Başer ve Kadın Kooperatifi üyeleri katıldı.

Başkan Başer yaptığı açıklamada, "Turizmin kalbi olmaya aday olan ilçemizde, kadın dayanışması ile güzel işlere imza atılacağına inanıyorum. Elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız. Kadınlarımızın birlik içerisinde ilçemizi tanıtacak ve aile ekonomilerine katkı sağlayacak güzel çalışmalar yapmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA