8 Mart'ta karısını ve oğlunu bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi - Son Dakika

8 Mart'ta karısını ve oğlunu bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi

Dünya kadınlar gününde karısı ve oğluna dehşeti yaşattı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde karısını ve oğlunu bıçaklayan Mustafa Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Olay dün öğle saatlerinde Şelale Mahallesi 3693 Sokak üzerindeki bir apartman 1. kat dairesinde meydana geldi. 2 çocukları bulunan Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce kavga yaşandı. Yaşanılan kavganın ardından Hatice Yıldız eşi Mustafa Yıldızhakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Dün eve Mustafa Yıldız'ın Denizli'de yaşayan 2 halası gelerek çiftleri barıştırmak istedi. Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Yıldız'ın eve gelmesiyle Hatice Yıldız'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa Yıldız eşi Hatice ve oğlu F.'yi (18)'ı bıçaklarken, yaşanan tartışma sırasında kızları A.'nın daelini cam kesti. Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız, polis merkezine giderek teslim oldu. Yaralanan anne ve çocukları Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice ve F. Yıldız ile elini cam kesen A. Yıldız ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan ve ameliyata alınan Hatice Yıldız'ın kendine geldiği, oğlunun ise uyutulduğu bildirildi.

Hatice Yıldız'ın yoğun bakım servisinde asayiş ekiplerine verdiği ifadede kocası Mustafa Yıldız'dan şikayetçi olduğu bildirildi. Karısı ve oğlunu bıçaklayan Mustafa Yıldız, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.