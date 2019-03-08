Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Günü'nde Sağlığına Kavuştu

Dünya Kadınlar Günü'nde Sağlığına Kavuştu

37 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 6 aydır beyin tümörü nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki Gülkadın Kaptan, Dünya Kadınlar Günü'nde taburcu edildi.

Dünya Kadınlar Günü'nde Sağlığına Kavuştu, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 6 aydır beyin
tümörü nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki Gülkadın Kaptan, Dünya Kadınlar Günü'nde taburcu edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak, uzun bir süredir hastanede tedavisi devam eden Gülkadın Kaptan'ı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde taburcu etmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Hastaneye başvurduğunda yürüyemeyen ve konuşamayan hastanın geçirdiği ameliyat ve sonrasındaki tedavi süreciyle sağlığına kavuştuğunu kaydeden Koçak, "Gülkadın annemizi mutlu bir şekilde uğurlamak bizi de mutlu ediyor" dedi.

Gülkadın Kaptan ise oldukça zor bir tedavi süreci geçirdiğini, sağlığına kavuşmasında büyük emeği olan doktor ve sağlık personeline teşekkür ettiğini belirtti.

Başhekim Koçak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kaptan'a çiçek takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:59 Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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