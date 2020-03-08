Dünya Kadınlar Günü'nde sığınmacı kadınlardan "kapıları açın" eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Günü'nde sığınmacı kadınlardan 'kapıları açın' eylemi - Son Dakika

Dünya Kadınlar Günü'nde sığınmacı kadınlardan "kapıları açın" eylemi

13 dakika önce

Avrupa'ya gitmek için Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen sığınmacı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tampon bölgede "kapıları açın" eylemi yaptı.

Avrupa'ya gitmek için Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen sığınmacı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tampon bölgede "kapıları açın" eylemi yaptı.

Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınında toplanan sığınmacıların bekleyişi sürüyor.

Kadın ve çocuk sığınmacılardan oluşan bir grup, ellerinde Türkçe, İngilizce, Arapça, Yunanca dövizlerle tampon bölgeye yürüdü.

Burada İngilizce "Kapıları açın", "Avrupa lütfen kapıları aç" sloganları atan kadınlara, erkekler de "kadın ve çocuklarımızı koruyun" dövizleriyle destek verdi.

Kadınlar bir süre devam ettirdikleri eylemin ardından kaldıkları çadır alanına döndü.

Dünya Kadınlar Günü'nde sığınmacı kadınlardan kapıları açın eylemi

Dünya Kadınlar Günü, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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