SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu - Son Dakika
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SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu

08.03.2022 10:52

SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusuİSTANBUL, (DHA) - Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen özel bir gece koşusuyla kutlandı.

SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu

İSTANBUL, (DHA) - Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen özel bir gece koşusuyla kutlandı.

Sporda kadınlar için gerçek ve kalıcı bir değişim yaratma misyonunu hızlandırarak kadınların sporda imkansızı mümkün kılmalarını sağlamak isteyen Adidas bu hedefinin bir parçası olarak kadınlar için en anlamlı günlerden biri olan Dünya Kadınlar Günü'nü, düzenlediği gece koşusuyla kutladı. Yapılan araştırmalar, kadınların yüzde 84'ünün karanlıkta koşmaktan tedirgin olduğunu, kendilerini sadece gündüz saatlerinde güvende hissettiklerini söylüyor. Tabuları yıkmak, imkansız görünenin aslında ne kadar mümkün olduğunu göstermek ve tüm kadınlara ilham vermek için gece gerçekleştirilen koşu 7 Mart gecesi Galaport'tan startla başladı. Katılımcılar Galataport Karaköy'de bulunan Adidas mağazası önünden hareketle Eminönü-Sirkeci yönünde 2km gidiş-2km dönüş olmak üzere 4 kilometre koştular. Neon stcikerlar, bileklikler ve reflektörlü tişörtlerle koşan kadınlar, "gece biz de varız" diyerek renkli bir geceye imza attılar.

SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu
SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu
SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu
SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu
SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu

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Dünya Kadınlar Günü, Adidas, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dünya Kadınlar Günü'ne özel gece koşusu - Son Dakika


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