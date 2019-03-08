Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Kadın Cinayeti

Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Kadın Cinayeti

40 dakika önce

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde Beyoğlu'nda bir kadın cinayete kurban gitti.

Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Kadın Cinayeti, System.String[]
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde Beyoğlu'nda bir kadın cinayete kurban gitti. Moğolistan uyruklu K.L. erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İdris Ç. tarafından başından vurularak öldürüldü.

 

Olay, Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan bir binada (27 numara) saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Moğolistan uyruklu K.L. ve İdris Ç., binaya girdikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında binadan silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde K.L'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İdris Ç. ise olay yerinde ağır yaralı olarak bulundu.  İdris Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin 3 kez durduğu öğrenilen İdris Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

 

ÖNCE KADINI BAŞINDAN VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Polis olayda, İdris Ç.'nin tartışma sırasında üzerinde bulunan silahı çekerek, önce K.L'yi başından vurduğu,  ardından da kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bina girişinde bir süre delil araştırması yaptı. Polis de olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı. 

 

K.L.'NİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın, olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

 

KOMŞULARI O ANLARI ANTATTI

Olayın yaşandığı sırada evde olduklarını belirten bir kişi, silah seslerini duyup dışarı çıktıklarını ifade etti. Polisin olay yerine gelmesiyle olayı öğrendiklerini söyleyen kişi, olayda bir kadının öldüğünü ve bir kişinin de intihar ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40 Kaynak: DHA

Beyoğlu, Polis, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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