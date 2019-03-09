Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Günü Sanko Üniversitesinde de Kutlandı

Dünya Kadınlar Günü Sanko Üniversitesinde de Kutlandı

1 saat önce

Dünya Kadınlar Günü, SANKO Üniversitesinde de kutlandı.

Dünya Kadınlar Günü Sanko Üniversitesinde de Kutlandı, System.String[]
Dünya Kadınlar Günü, SANKO Üniversitesinde de kutlandı. Üniversite yöneticileri, kadın personele karanfil takdim etti.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Türkan Pasinlioğlu ile birlikte üniversitede akademik ve idari birimlerde görev yapan kadın personele karanfil takdim ederek Kadınlar Gününü kutladı, iyi dileklerini iletti.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ise hastanede görev yapan kadın personele karanfil takdim ederken Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, sağlık ve başarı temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Rektör, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Dizisindeki Ceyda Karakterinin Giyim Tarzı İzleyiciyi İsyan Ettirdi! Emine Erdoğan'ın Davetine, Nil Karaibrahimgil Anlattığı Hikayeyle Damga Vurdu!

Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Paylaşımıyla Duygulandırdı Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:19:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Kadınlar Günü Sanko Üniversitesinde de Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]