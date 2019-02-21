''Dünya Kadınlar Günü'' ve "İyi İçin Moda" Konsepti Kutlanıyor

Dünyaca ünlü Moda Haftası Modest Fashion Week, Dubai'ye geri dönüyor...

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Dubai Modest Fashion Week (Dubai Modest Moda Haftası) , Dubai'de Emerald Palace Kempinski miX by Alain Ducasse'de 7-8-9 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Genel merkezi Türkiye'de olan Think Fashion tarafından organize edilecek etkinliğe, 5 kıtadan 26'dan fazla ülkeden katılım olacak.

Palm Jumeirah'ın en yeni, ışıltılı lokasyonlarından biri olan ve Alain Ducasse tarafından tasarlanan, Emerald Palace Kempinski miX by Alain Ducasse'de misafirlerin ağırlanacağı, "İyi İçin Moda"konseptinin kutlanacağı Moda Haftası, Dubai'de ikinci kez gerçekleştiriliyor. Etkinlik, en anlamlı tarihlerden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndegerçekleştirilecek.

Think Fashin ve Moda Haftası kurucu ortağı Özlem Şahin "Moda terminolojisine Modest Fashion Weekkavramını sokmak ve bir yaşam biçimi, bir stil olarak tanımladığımız Modest Giyimsektörünün tüm paydaşlarını global olarak bir araya getirmek onur verici. Kendimizi otoriteden çok, global modest giyim endüstrisini problem çözücüleri olarak görüyoruz. Biz, sektörün markalarını ve yeteneklerini ön plana çıkartmak, yüksek prestije sahip organizasyonlarımzda sektördeki dünya liderlerini buluşturmak ve sürdürülebilir küresel iş ilişkileri oluşturmak için buradayız. 5.sini düzenleyeceğimiz Modest Fashion Week serisi yine bir çok ilke ev sahipliği yapacak"diyor.

Moda girişimcileri Özlem Şahin ve Franka Soeria tarafından kurucu olduğu Think Fashion tarafından organize edilen Moda Haftası serisi, Mayıs 2016'da ilk görücüye çıktığından bu yana, dünyanın dört bir yanında medyanın en büyük moda ve haber başlıklarında yer alarak dikkat çekmeyi ve 473 milyar dolarpazar hacmine sahip bu devasa sektörü, küresel kitleye tanıtmayı başardı.

Kuruculardan Franka Soeriaise "Bu şaşırtıcı dönüm noktasına ulaşacağımızı hiç düşünmemiştik. Modest Fashion Week serisi, bir kavram, sevgi ve emek olarak başlatıldı. Kesintisiz çaba, sonsuz bir enerji ve işbirliği içinde ilerlememiz, bizi tanınmış bir küresel harekete dönüştürdü. Şimdilerde ayrıca, bu endüstrinin küresel pazar oluşturmasını desteklemek için, hepsi "Think Fashion" şemsiyesi altında olan, Modest Moda Konseyi (Council of Modest Fashion) adlı kolektif ve ModestCatwalk.com(Modest Fashion Week global online alışveriş sitesi) gibi farklı projeler yaparak ilerliyoruz'' diyor.

5 kıtadan 26'dan fazla ülkeden katılım & Gökyüzünde Moda Haftası

Dubai Modest Fashion Week, 5 kıtadan 26'dan fazla ülkeden tasarımcı ve markalar katılacak. 40 defile, 30 marka standı, 15 söyleşi ve atölye çalışması yapılacak. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Avusturalya, Avusturya, ABD, Rusya, Maldivler, Hollanda, Endonezya, Kuveyt, Azerbaycan, Mozambik gibi daha bir çok ülkelerden gelenlerin koleksiyonları, bu muhteşem etkinlik boyunca kuracakları bağ ile birbirlerini güçlendirecekler.

Dubai Modest Fashion Week'in yerel ortağı Red Connect'ten Arif Ebrahimise şunları söylüyor: "Dubai'de ikinci kez uluslararası misafirlerimize ev sahipliği yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Dubai moda başkentlerinden birisi olmayı hak ediyor ve bu etkinliği her yıl yapmaya kararlıyız "