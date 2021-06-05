Dünya Kahvaltı Günü, İzmir Valiliğinin düzenlediği programla kutlandı - Son Dakika

İzmir Valiliğince, Dünya Kahvaltı Günü kapsamında, Balçova Termal Otelde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuklara, yörenin tescilli lezzetleri incir, zeytinyağı, kuru üzüm, boyoz, kumru, kiraz ve Ödemiş nohut ekmeği gibi ürünler sunuldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, programın amacının mutfak kültürünü tanıtmak olduğuna işaret ederek, "Medeniyetler beşiği olan bu coğrafyanın gastro kültürünü tanıtmak için buradayız. Aynı zamanda gastro diplomasi de yapmış oluyoruz. İnşallah ülkemizin tanıtımı için bu gibi vesilelerle tekrar birlikte oluruz. İzmir bunu hak ediyor. Bütün bileşenler ve taraflarla bu tanıtımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Öztaş, üniversite rektörleri ve konsolosluk temsilcileri katıldı.