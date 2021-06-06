Üye Girişi
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI - Son Dakika

VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI

06.06.2021 12:51

ZENGİN kalabalık kahvaltı sofrası ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve adından söz ettiren Van'da, 6 Haziran'ın 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesinin ardından Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, basın mensupları ile kahvaltı programı düzenlendi.

ZENGİN kalabalık kahvaltı sofrası ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve adından söz ettiren Van'da, 6 Haziran'ın 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesinin ardından Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, basın mensupları ile kahvaltı programı düzenlendi. Vali Mehmet Emin Bilmez, "İnşallah bu pandemi sürecini geride bıraktıktan sonra tekrar büyük kalabalıklarla Van sahilinde bir araya geleceğiz" dedi.

Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla geçen yıl 6 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edildi. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen 'karakovan balı', un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan 'murtuğa' ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidi bulunan Van kahvaltısı, kentin önemli kültürel mirası olma özelliği taşıyor. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 6 Haziran 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesinin ardından, Edremit İlçesindeki Büyükşehir Belediye tesislerinde kentte göre yapan basın mensupları kahvaltı verdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile eşi Yaprak Çelikel, Van Gölü Sahili'nde kurulan kahvaltı masasında oturarak, göz manzarasında Van kahvaltısını tanıttı.

51 BİN 793 KİŞİNIN KATILIMI İLE REKOR KIRILMIŞTI

Vali Bilmez, 6 Haziran Dünya Kahvaltı Günü denilince akla Van'ın meşhur kahvaltısının geldiğini belirterek, "Bugün için bütün Vanlılar, ister il dışında ister burada yaşayan, herkes kahvaltıda dostlarıyla bir araya gelip bu günü yaşatmaya çalışıyor. Biz de misafirlerimizle birlikte Van Gölü'nün kenarında, güneş kentinde Van kahvaltısında bir araya geldik. Hem gazetecilerimizle hem Konya'dan gelen Şehit ailelerimizle hem de çocuklarımızla bir araya geldik. Bu geleneğimizi yaşatmak için gayret gösteriyoruz ve bütün Vanlıları da bu gayreti göstermeye davet ediyoruz. Van kahvaltısına sahip çıkan herkese de teşekkür ediyorum. Daha önce 2014'te 51 bin 793 kişi ile toplu kahvaltı yaparak, kahvaltımızı dünyaya tanıtma anlamında ciddi rekor kırıldı ve bu da tescillendi. İnşallah bu pandemi sürecini geride bıraktıktan sonra tekrar büyük kalabalıklarla Van Sahili'nde bir araya geleceğiz. Pandemi sürecini geride bırakırsak umarım önümüzdeki yıl fidanlık sahilinde binlerce, o rekoru kırdığımız yılki gibi inşallah tekrar buluşacağız" dedi.

VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI
VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI

Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği, Haziran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:21 Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç 18:14 Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor 15:28 Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı         
19:14
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 20:05:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VAN 'DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ'NDE VAN SAHİLİNDE KAHVALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement