"Dünya Kahvaltı Günü"ne verilen destek Vanlıları sevindirdi - Son Dakika

"Dünya Kahvaltı Günü"ne verilen destek Vanlıları sevindirdi

Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması amacıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğine dünyanın birçok yerinden insanın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek vermesi kentte sevinçle karşılandı.

Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması amacıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğine dünyanın birçok yerinden insanın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek vermesi kentte sevinçle karşılandı.

Otlu peynir, karakovan balı, murtuğa ve kavut gibi bölgeye özgü 20 çeşit üründen oluşan, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan Van kahvaltısı, kentin en önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor.

Bu değerin tüm dünyada tanınmasını sağlamak amacıyla 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van TSO'nun, 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması başlattığı girişim de büyük bir farkındalığın oluşmasını sağladı.

"Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında 7 Haziran'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin birçok ilinden hatta yabancı ülkelerden destek veren insanlar, hazırladıkları kahvaltı sofralarının fotoğraf ve videolarını çekerek #dunyakahvaltıgunu ve #theworldbreakfastday etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Köylerdeki yer sofralarından, sahil kenarlarına kurulan masalara, evlerin mutfaklarından lüks otellerin restoranlarına kadar her yerde birbirinden farklı kahvaltı sofralarıyla yapılan paylaşımlar renkli görüntüler oluşturdu.

"Dünyaya yeni bir günü armağan ettik"

Van TSO Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinden katılımın sağlandığı etkinlikle en keyifli günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Van'dan başlayarak dünyaya mal etmeye çalıştıkları "Dünya Kahvaltı Günü"nü büyük bir katılım ve sahiplenmeyle tamamladıklarını ifade eden Takva, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle bu yıl fiziksel etkinlik gerçekleştirmedik. Bunu gelecek yıl haziran ayının ilk haftasında yapmayı planlıyoruz. Yapılan paylaşımlar, insanların kahvaltı etkinliği çerçevesinde birleşmesi keyif vericiydi. Biz dünyaya yeni bir gün armağan ettik. İnsanların bunu sahiplenmiş olması çok önemli. Tarım Orman Bakanımızın bu konuda paylaşım yapması, Van'ı en önemli kültürel mirası olan kahvaltısıyla gündeme getirmiş olması bizim için çok değerliydi. TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığı paylaşımlar da bizi gururlandırdı."

"Keyifli bir gün ortaya çıktı"

"Dünya Kahvaltı Günü"nün insanların uzun yıllar keyifle kutlayabileceği bir etkinlik olduğunu ifade eden Takva, şunları kaydetti:

"Japonya'dan, Afrika'dan, Çin'den, Avrupa'nın birçok ülkesinden katılım oldu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun, büyükelçiliklerin, Avrupa Birliği'nden Sorumlu Bakan Yardımcımızın, Dışişleri Bakan Yardımcımızın hem Türkçe hem de İngilizce özel paylaşımları oldu. Dünyaya bu anlamda büyük bir mesaj verildi ve keyifli bir gün ortaya çıktı. Van'da 6 ay içinde yaşanan çığ felaketi, Başkale depremi, pandemiyle gelen çalkantılar kentin içine kapanmasına neden oldu. Şehrimizi uluslararası manada tanıtacak bir çıkışa ihtiyacımız vardı. Kahvaltı en önemli mirasımız. Bunu değerlendirmemiz, zenginleştirmemiz gerekiyordu. Pandemi sürecinde dünyanın tek açık penceresi olan sosyal medya bizim için inanılmaz bir açılım olacaktı. Bu yenilikçi yaklaşımı dünyaya mal etme çabasını planladık. Bence dünyanın en önemli girişimlerinden biri haline geldi."

Ümraniye Belediyesi'nin "Dünya Kahvaltı Günü"nü kutladığını, Diyarbakır'da bir kahvaltı salonunun ücretsiz kahvaltı ikram ettiğini, Ankara'da bürokratların bir araya gelerek etkinliğe destek verdiğini anlatan Takva, İzmir, İstanbul, Antalya, Karadeniz Bölgesi gibi ülkenin her yerinden insanların yaptıkları paylaşımlarla bunu sahiplendiğini dile getirdi.

Dünya genelinde önemli bir farkındalık oluşturduklarına inandığını aktaran Takva, "Bence dünyaya verilmiş en büyük armağanlardan biri oldu. Birleşmiş Milletler, TBMM, TOBB, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği inanılmazdı. 7 Haziran'da tüm dünyanın Van'ı konuştuğunu gördük. Herkes mutluluğunu bizlerde paylaştı. Van'ın çok güzel bir günle tüm dünyada bir çıkış yakaladığını düşünüyorum." dedi.

Kentteki kahvaltı salonu işletmecileri de düzenlenen etkinliğin Van kahvaltısının dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağladığını belirterek, dünyanın her yerinden insanların kahvaltı paylaşımı yapmasına sevindiklerini dile getirdiler.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünya Kahvaltı Günü'ne verilen destek Vanlıları sevindirdi - Son Dakika

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