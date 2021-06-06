Dünya Kahvaltı Günü Van'da Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Dünya Kahvaltı Günü'nü Van Gölü kıyısında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle kutladı.

Her yıl Haziran ayının ilk pazar günü kutlanan Dünya Kahvaltı Günü, Van'da farklı etkinliklere sahne oldu.

"dünyakahvaltıgünü hashtag"i ile sosyal medya üzerinden kahvaltı sofraları paylaşılırken, Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez ise Van Gölü'nün Edremit kıyısındaki Kocaeli Parkı'nda şehit aileleri, sevgi evlerindeki çocuklar ve gazetecilerle bir araya geldi.

Van kahvaltısı sofrasının kurulduğu göl kıyısındaki bir masada eşi Meral Bilmez ile oturan Vali Bilmez, Van kahvaltısının kültür ve turizm açısından önemine değinerek, "Van kahvaltısının tanıtımında herkese büyük sorumluluk düşüyor. Dünya Kahvaltı günü denilince akla ilk gelen Van kahvaltısıdır. İster Van da olsun, ister il dışında olsun Vanlı olan herkes Van kahvaltısını yaşatmaya çalışıyor. Bizler de bugün misafirlerimizle birlikte güneş kenti Van'da kahvaltımızda bir araya geldik. Bu güzel geleneğimizi devam ettirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Vanlı hemşehrilerimizi de bu etkinliğe destek vermeye davet ediyoruz. 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası olarak Guinness Rekorlar kitabına girdik. Bu rekorumuz tescillendi. İnşallah yeni bir rekor için gelecek yıl pandemiden arınarak Eski Fidanlık Parkımızda Van Gölünün kıyısında binlerce vatandaşımızla kahvaltı yapacağız" dedi.

Programda Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehit aileleri ve sevgi evindeki çocukların masalarını dolaşarak yakından ilgiledi.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kahvaltı programında Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, eşi Yaprak Çelikel, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman da eşlik etti.