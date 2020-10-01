Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları - Son Dakika

Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları

1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne özel Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, Türkiye'nin lezzetiyle meşhur kahve rotalarını derledi.

Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları, System.String[]

1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne özel Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, Türkiye'nin lezzetiyle meşhur kahve rotalarını derledi. Mırradan dibek kahvesine, menengiçten damla sakızlıya ülkemizde farklı damak tatlarına hitap eden onlarca çeşit yöresel kahve lezzetlerini tatmak mümkün.

Uluslararası Kahve Organizasyonu'na (ICO) kayıtlı 78 ülkede, her yıl 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arası "Dünya Kahve Günü" olarak kutlanıyor. Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" şeklinde atasözlerimize bile yansımış olan ve adını dünyada da Türk Kahvesi olarak duyuran kahve kültürümüzün en güzel lezzet duraklarını Dünya Kahve Günü için derledi.

obilet.com'un kahve severler için hazırladığı yazı şu şekilde;

Kahve için önerilen ilk durak İstanbul'daki Mandabatmaz. Dünyada gurme programlarında da adını duyuran Beyoğlu'nun bu küçük kahvecisi, Olivia Geçidi'nde bulunuyor. Yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan bu kahveci, 1967 yılından bu yana aynı adreste hizmet veriyor.

Eğer İstanbul'da manzara karşısında kahve keyfi yapmak istiyorsanız, Rumelihisarı'ndaki kahvaltı mekanlarını da sizlere öneririz. Boğaz'a karşı közde Türk kahvesi içebileceğiniz çok sayıda kahve mekanı mevcut.

Kahveyi aromalı içmeyi sevenlerin de ilk aklına damla sakızlı Türk kahvesi gelir. Ege'nin meşhur damla sakızlı Türk kahvelerini İzmir'in tatil beldelerinde ve Alaçatı'da keyifli bir mekanda hopurdatarak içebileceğiniz gibi, eğer bir ritüel arıyorsanız Bozcaada en iyi alternatiflerden biri. Ada'nın klasik haline gelmiş damla sakızlı Türk kahveleri, buz gibi gelincik ya da karadut şerbetiyle birlikte ikram ediliyor.

Türk Kahvesi'nden aroması ve görünümüyle ayrılan Dibek Kahvesi de Anadolu'nun en önemli kültür miraslarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Kahve çekirdeklerinin dibekte dövülmesiyle bu adı alan dibek kahvesi, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde ikram ediliyor. Bunlardan en ünlüsü de Çanakkale Gökçeada'da Zeytinli Köyü'nde bulunan Madam'ın Dibek Kahvesi. Kahveyi tarihi bir dokuda içmek isteyenler için güzel bir alternatif sunan mekan, baba yadigarı bir geleneği Madam Estratia'nın meşhur dibek kahvesini, eski yöntemlerle dibekte döverek yapıyor.

Herkesin adına aşina olduğu Menengiç kahvesi için ise durağınız Gaziantep olmalı. Yabani fıstıkların güneş ışığında kurutulmasıyla elde edilen kahve Gaziantep'te Buğday Han'ın yanında bulunan tarihi Tahmis Kahvesi'nde tadabilirsiniz.

Mırra için önerilen lezzet durağı ise Şanlıurfa ve Mardin. Araplara özgün acı kahve olarak bilinen Mırra, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden oldukça fazla tüketilmektedir. Osmanlı döneminden kalma tarihi Gümrük Hanı'nda içeceğiniz mırra ile Urfa gezinizde, ilin yapılmadan dönülmeyecekleri listesine bir tik atabilirsiniz. Mardin'de ise bir esnaf geleneği olan Mırra, tarihi hanlarda Mezopotamya manzarasına eşlik edilerek bir yudumda içiliyor. - İSTANBUL

Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları
Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları
Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları

Dünya Kahve Günü, Türkiye, Otobüs, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi Son Dakika! Erdoğan, TBMM'nin açılışında Ermenistan'a yüklendi: Bu haydutlara destek verenlere hesabı sorulacak Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı 3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak         
15:24
Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı         
14:47
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme         
13:55
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu         
13:16
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Giyim mağazasında sıra kavgası! Kaynak yapan kadını uyarınca ortalık karıştı Giyim mağazasında sıra kavgası! Kaynak yapan kadını uyarınca ortalık karıştı         
11:07
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi         
11:05
İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor         
11:05
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 15:32:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei