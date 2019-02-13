Son Dakika Haberleri: Dünya Kaldırabileceğinden Fazla Problem Üretiyor"

Dünya Kaldırabileceğinden Fazla Problem Üretiyor"

3 saat önce

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, "Dünya kaldırabileceğinden daha fazla problem üretiyor.

Dünya Kaldırabileceğinden Fazla Problem Üretiyor
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, "Dünya kaldırabileceğinden daha fazla problem üretiyor. Dünyada şu an bir türbülans devri yaşıyoruz. Bu süreç, önceden saptanmış ya da doğal bir kanun da değildir. Ulusları insanoğlu idare eder ve insan da tarihsel süreci değiştirebilir." dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin "Diplomasi ve Barış Seminerleri" dizisinde "Kargaşada bir Dünya: Nasıl Onarılabilir? Bir Alman Bakışı" başlıklı bir konferansta konuşan Büyükelçi Erdmann, dünyanın bir türbülans döneminden geçtiğini söyledi.

Erdmann, "1950'de dünyada 2,5 milyar insan yaşıyordu ve bu oranın 900 milyonunu Avrupalı ve Kuzey Amerikalı oluştururdu. Bugün ise dünya 7,5 milyar insandan oluşuyor. Bu oranın 900 milyonu Avrupalı. Avro-Atlantik nüfus büyük ölçüde gerilerken dünyadaki Avro-Atlantik nüfuz da azaldı." diye konuştu.

Asya'da gelişen ekonomiler ortaya çıktığını belirten Erdmann, buna benzer gelişmelerin Afrika'da da görüleceğini öne sürerek, "Geçmişte düzen ve refah getiren Avro-Atlantik kurumlar zayıfladı. Bu sadece Çin gibi yeniden doğan güçlerin ortaya çıkmasından değil, ABD'de ve Avrupa'da meydana gelen politik süreçlerden de kaynaklanıyor." diye konuştu.

Son dönemde içe dönükleşme ve ayrışmanın yaygınlaştığını kaydeden Erdmann, "Müdahaleciliğinden dolayı ABD giderek yorgun düştü. Balkanlarda, Afganistan'da, Libya'da bunu görüyoruz. Son dönemde Suriye'deki gelişmeler de artık ABD'nin 'müdahaleciliğinin' ABD seçmeni tarafından kabul görmediğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin, dünya sahnesindeki yerini terk etmesi halinde oluşabilecek boşluğun doldurulmasında Almanya'nın katkı verebileceğini belirten Erdmann, "Almanya tabii ki bunu yalnız başına yapamaz. Ancak biz hazırız. Bizim aktivitelerimiz diplomasi, sivil krizlerin yönetimi ve çatışma önlenmesidir. Biz Suriye'de bunu yapıyoruz. Suriye'de insani yardım tedarik ediyoruz. Cenevre görüşmeleri, İstanbul zirvesi gibi toplantılarda yer alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada liberal mekanizmaların güçlendirilmesine dikkati çeken Erdmann, şunları söyledi:

"Dünya kaldırabileceğinden daha fazla problem üretiyor. Yaklaşımım bu çok cepheli meseleye muhtemel bir cevap verebilmek. Uluslararası hukuk düzeninin genişletilmesi gerekir. Bu çabamızda Kanada, Japonya ve birçok Avrupa ülkesi bizim doğal müttefikimiz. Dünyada şu an bir türbülans devri yaşıyoruz. Liberal değerler savunmaya dönük. Ancak bu süreç önceden saptanmış ya da doğal bir kanun da değildir. Ulusları insanoğlu idare eder ve insan da tarihsel süreci değiştirebilir. Sonuçlar riskli ve ağır olabilir. Başıboş kalamayız. Almanya hemfikir olduğu ülkeler ağıyla liberal düzenin yararına yatırım yapmaya hazırdır. Mümkün olduğu kadar fazla ülkenin bu gayrete dahil olacağını umuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:30 Kaynak: AA

Ankara, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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