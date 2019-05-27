"Dünya, kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyor"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz." dedi.

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