"Dünya, kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyor"
5 saat önce
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:08
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