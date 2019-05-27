Son Dakika Haberleri: "Dünya, kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyor"

"Dünya, kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyor"

5 saat önce

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Dünya, 300 trilyon dolarlık bir servete sahip ancak kalkınma finansmanı açısından zor dönemden geçiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:08 
Ekonomi
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