Pew anketine göre, Çin'e dair olumsuz görüşler 20 yılın en yüksek seviyesinde

Dünya kamuoyunda, Çin'e yönelik güvensizliğin ve olumsuz görüşlerin, son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezi'nin 21- 27 Mart'ta 19 ülkeden 3 bin 581 yetişkinle telefon aracılığıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre, Çin'e dair olumsuz görüş belirtenlerin oranı ülkelerin çoğunda en yüksek düzeye ulaştı.

ABD, Kanada, İsveç, Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Polonya, Macaristan, Yunanistan, İsrail, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Malezya ve Singapur'daki katılımcıların çoğunluğu, Çin'e yönelik olumsuz izlenimi olduğu görüşünü dile getirdi.

Ankette, Çin'e karşı güvensizliklerini dile getirenlerin en fazla olduğu ülkeler, yüzde 87 ile Japonya, yüzde 86 ile Avustralya, yüzde 83 ile İsveç ve yüzde 82 ile ABD oldu.

Olumsuz görüş bildirenlerin oranı, Güney Kore'de yüzde 80, Hollanda'da yüzde 75, Almanya'da yüzde 74, İngiltere'de yüzde 69 ve Fransa'da yüzde 68'e çıktı.

Olumsuz görüşlerin en az olduğu ülkeler ise yüzde 34 ile Singapur, yüzde 39 ile Malezya ve yüzde 46 ile İsrail oldu.

Söz konusu 19 ülkenin 10'unda olumsuz görüşlerin oranı kuruluşun anketleri yapmaya başladığı 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Katılımcılar arasında, görüşlerin dağılımda gelir ve eğitim düzeyine bağlı belirgin farklar görülmediği, ağırlıktaki olumsuz görüşün, toplumların farklı kesimlerince paylaşıldığı belirtildi.

En önemli faktör insan hakları ihlalleri

Katılımcılar, olumsuz görüşlerine gerekçe olarak en fazla Çin'in insan hakları politikalarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Tüm ülkeler içinde katılımcıların yüzde 79'u insan haklarını "ciddi problem", bunun içindeki yüzde 47'lik bölüm ise "çok ciddi problem" olarak gördüklerini bildirdi.

Katılımcıların ortalama yüzde 72'si Çin'in askeri gücündeki artışa dair endişelerini aktarırken, yüzde 37'si bunun "çok ciddi problem" olduğunu ifade etti. Askeri gücü "çok ciddi problem" olarak görenlerin oranının Çin'e coğrafi yakınlığı olan ülkelerde belirgin şekilde arttığı dikkati çekti. Oran, Japonya'da yüzde 60, Avustralya'da yüzde 57 ve Güney Kore'de yüzde 46'ya çıktı.

Olumsuz görüşlerine ekonomik rekabeti gerekçe gösterenlerin oranı ise ortalama yüzde 66 olurken, bunların yüzde 30'u bunu "çok ciddi problem" olarak değerlendiklerini kaydetti.

Katılımcıların ortalama yüzde 59'u "Çin'in başka ülkelerin siyasetine karışmasını" endişe kaynağı olarak görürken, bunların yüzde 26'sı bunun "çok ciddi problem" olduğu görüşünü paylaştı.

Pew anketlerinde, Çin'e dair olumsuz görüşlerin, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı 2020'den sonra giderek baskın hale geldiği gözleniyor.