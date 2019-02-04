Dünya Kanser Günü kapsamında, Edirne
Sağlık Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve AK Parti Edirne Kadın Kolları işbirliğinde program düzenlendi.
Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, kanserle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu söyledi.
Kansere karşı "Kanserden korkma geç kalmaktan kork" sloganıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Aksal, "Düzenli kontrolleri yaptırdıkları zaman kanserle yüz yüze geldiklerinde daha erken teşhis edilmiş olur. Kanser hepimize dokunabilir, fakat bu ölüm fermanı demek değil, zamanında tedavi oluyor ve çok uzun yıllarda yaşıyorlar. Yeter ki bilinçli olalım, KETEM'in imkanları bu konuda son derece güzel. Ücretsiz testler yapılıyor. Bunlardan yararlanmakta fayda var." ifadelerini kullandı.
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
da kanser konusunda bilinç düzeyinin artırılması için çalıştıklarını belirterek, "Toplumumuzu bilinçlendirmek için sivil toplum kuruluşlarımızca, siyasal parti organizasyonlarınca burada belki de bir ilke tanıklık ediliyor. Erken teşhisin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu halkımıza taşıyabilmek, bilinçlenmeyi arttırabilmek amacıyla çalışıyoruz. Kanserden ölüm vakaları sebebi bilinen ölümler arasında kardiovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada gelmektedir. Bu sebeple önümüzdeki yıllarda bu konuyla ilgili bilinçlendirme çalışmalarını arttırmak zorunluluğumuz var." dedi.
AK Parti Edirne Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birimi Başkanı Sibel Yıldırım
ve AK Parti Edirne Belediye Başkanı Koray Uymaz
da erken teşhisin hayat kurtardığını kaydetti.
-Hastalara ziyaret CHP
İl Kadın Kolları üyeleri de Trakya Üniversitesi
Balkan Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
CHP İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da yaptığı yazılı açıklamada,kanser hastalığıyla ilgili sevindirici yanının sağlık kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının artarak devam etmesi olduğunu belirtti.
Yoksulluğa bağlı beslenme bozukluğu, kalitesiz yaşam, üretimdeki doğal olmayan yöntemlerin kanserli hasta sayısındaki artışa etki yaptığını ifade eden Gegeoğlu, şunları kaydetti:
"Sağlıklı ve mutlu insanların yaşadıkları ülkelerde bu hastalığın görülme oranı bu yüzden çok azdır. Ayrıca ülkemizde hastalığın tedavi edilme süresi, uzun vadeli yorucu ve masraflıdır. Ülkemizde bu hastalığın tedavi masrafları, her ne kadar devlet tarafından karşılanıyor olan kısımları olsa da hastanın payına düşen kısımlar oldukça fazladır. Dünya Kanser Gününde öncelikle herkesin sağlıklı ve mutlu olduğu yaşanılası bir dünyada olmasını diliyor, bütün herşeyde olduğu gibi bununla da mücadele için elimizden geleni yapmamız gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor ve bu hastalığın pençesindeki herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."